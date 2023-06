Dois PMs são demitidos no Ceará; um deles é acusado de matar jovem que voltava de festa

Dois policiais militares foram punidos com a sanção máxima administrativa, a demissão. Nessa quarta-feira (14), conforme publicações no Diário Oficial do Estado (DOE), o cabo Jairo Alves Lobo e o soldado José Carlos Lima de Oliveira foram excluídos dos quadros da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Jairo Alves foi demitido devido a um crime de homicídio. Ele teria matado a tiros um jovem que voltava de uma festa de pré-Carnaval, em Fortaleza, no ano de 2019. Na esfera criminal o processo segue tramitando, já tendo Jairo sido pronunciado, ou seja, deve ser julgado pelo Tribunal Popular do Júri.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) apurou a responsabilidade funcional do cabo diante ao inquérito do fato ocorrido no dia 17 de fevereiro de 2019, na Avenida Humberto Monte.

DISPAROS EM AVENIDA PÚBLICA

No dia do assassinato, por volta de 1h30, João Victor Reinaldo de Sousa estava acompanhado de um grupo de amigos, retornando para casa. Um dos amigos de João Victor teria arremessado um objeto, que acertou o veículo do PM, que passava pela avenida naquele momento.

MPCE Em denúncia "O delatado passou adiante, mais à frente fez um retorno, parou e indagou aos jovens vitimados: "vai continuar jogando as coisas no meu carro?"

Um dos amigos de João teria respondido que se o arremesso se tratou de uma brincadeira. Mas neste momento, "Jairo já estava com arma em punho e posicionava a pistola em direção ao grupo, ao mesmo tempo em que escorava com o cotovelo sua companheira que estava no banco do passageiro e passou a efetuar os disparos".

João Victor foi atingido no pescoço e outra vítima baleada na mão esquerda. Nos dias seguintes, investigadores identificaram a placa do carro e chegaram ao nome de Jairo Alves.

RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO

Já a demissão do soldado José Carlos Lima de Oliveira se deve ao crime de receptação. Conforme a CGD, o militar teria participado de negociações fraudulentas e se apropriado de R$ 15 mil.

Em outro caso, também foi acusado de ter vendido um veículo possivelmente com placa adulterada. Ele ainda foi processado por receber um Gol, sem recibo e sem documento, no valor de R$ 8 mil, fruto de uma dívida.

Em ambos os casos, a Controladoria acolheu sugestão final apresentada em relatórios "em face da comprovação da prática de atos totalmente incompatíveis com o cargo por ele ocupado e da consequente incapacidade para o exercício das funções militares estaduais a ele inerentes, comprovados mediante o presente Processo Regular, haja vista a violação dos valores militares".

