Dois jovens são presos após assaltar uma pizzaria no bairro Planalto Ayrton Senna

Dois homens foram presos durante uma abordagem da equipe de motopatrulhamento do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os jovens confessaram à polícia que assaltaram uma pizzaria no bairro Planalto Ayrton Senna, na noite da última segunda-feira (21), momentos antes de serem abordados.

Os suspeitos foram identificados como Francisco Diógenes de Sousa Lopes, de 25 anos, e John Pereira da Silva, de 22 anos. A dupla foi presa na Avenida Francisca Maria, no mesmo bairro. Com eles foram encontradas uma arma calibre 32, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e um colar.

Os itens encontrados com a dupla foram tomados de assalto na pizzaria. Os policiais constataram inclusive que a motocicleta utilizada no assalto também foi roubada. Porém, os suspeitos já chegaram utilizando o veículo no estabelecimento comercial.

Os clientes da pizzaria relataram à polícia que a dupla de criminosos agiu de forma violenta durante o assalto, inclusive contra um grupo que estava com uma criança de oito meses.

A polícia não informaram se algum dos suspeitos possui antecedentes criminais. Eles foram conduzidos ao 13º Distrito de Polícia Civil, no bairro Cidade dos Funcionários, também em Fortaleza. O material apreendido foi encaminhado à mesma unidade.

O Sistema Verdes Mares aguarda mais detalhes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) sobre o assalto.