Dois jovens são mortos a tiros em Maracanaú

Dois jovens foram mortos a tiros na manhã deste domingo (7), no bairro Jardim Jatobá, em Maracanaú. Os corpos foram encontrados sob a linha férrea.

As vítimas não tiveram suas identificadas reveladas. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local.

Um inquérito policial foi instaurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e transferido para o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, que irá apurar o caso.

Denúncias que possam auxiliar no caso podem ser feitas pelo número 181, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 98619-0309, WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Maracanaú. O anonimado está garantido.