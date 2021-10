Dois homens são assassinados a tiros em Caucaia e uma 3ª vítima ferida é socorrida ao hospital

Um duplo homicídio foi registrado em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Uma das vítimas tinha 19 anos de idade e era natural de Goiás, com antencedentes criminais por roubo e furto. O outro homem que morreu após os disparos ainda não foi identificado.

Uma terceira vítima também lesionada chegou a ser socorrida a uma unidade hospitalar e não há informações sobre o seu estado de saúde. O crime aconteceu durante a madrugada deste domingo (10), no bairro Carrapicho.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), atendeu a ocorrência e equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceram ao local, "onde foram feitos os primeiros levantamentos sobre o ocorrido".

Legenda: A reportagem esteve no local do duplo assassinato na manhã deste domingo (10) Foto: Brenda Albuquerque

Um inquérito foi registrado no DHPP e as investigações sobre o caso devem ficar a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Metropolitana de Caucaia, segundo a Pasta.

A população foi contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem no trabalho dos investigadores. "As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia". O sigilo e o anonimato são garantidos.