Dois homens e uma mulher são baleados no bairro Antônio Bezerra

Uma mulher de 52 anos e dois homens de 34 anos foram baleados na noite desta sexta-feira (4), na rua Doutor Vale Costa, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. As vítimas foram levadas a uma unidade hospitalar próxima para os primeiros socorros.

Não há informações sobre o estado de saúde do trio. Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.

Conforme relatos de familiares à reportagem do Diário do Nordeste, houve um tiroteio após tentativa de assalto na região. Um policial teria, então, perseguido dois homens que estavam em uma moto. O suspeito teria sido atingindo, assim como duas pessoas que estavam na calçada.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que foi acionada por volta das 21h30. Ao chegar ao local da ocorrência, encontrou as vítimas no chão. Ainda segundo a PMCE, os policiais militares apreenderam um revólver calibre .38, com quatro munições com sinais de uso e outra intacta.

A arma foi apresentada no 7º Distrito Policial. A Polícia Militar reforça que segue em diligências para a captura dos suspeitos.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.

Denúncias

Em caso de denúncia, a população pode ligar para o 190 ou o 181. O sigilo será garantido.