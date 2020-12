Desembargadoras são alvo de operação da PF que investiga venda de sentenças na Bahia

Duas desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) são alvo de mandados de prisão temporária da Operação Faroeste da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (14). A polícia investiga um esquema criminoso de venda de decisões judiciais.

A operação cumpre 36 mandados de busca e apreensão. Há também a de prisão preventiva do operador de um juiz, além do afastamento do cargo e função de todos os servidores públicos envolvidos nestas fases.

Fux mantém afastado presidente do TJ da Bahia e nega soltar 3 presos da Faroeste

Os mandados de prisão temporária foram expedidos pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Og Fernandes. Madados ocorrem nas cidades de Salvador, Barreiras/BA, Catu/BA, Uibaí/BA e Brasília/DF.

São investigados possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de influência.

