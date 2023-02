De ladrão de moto a comparsa da 'Majestade': como agia o responsável pelas armas de uma facção no CE

Mais um membro do grupo criminoso supostamente chefiado por Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', foi preso no Ceará. Caio Ítalo Almeida da Silva foi detido em flagrante em um flat na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Caio foi preso pela primeira vez em 2017, acusado de roubar uma moto. Anos depois, conforme investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), 'Caiu Hilux' se alia à facção carioca, tendo como principal função intermediar a logística de armas de fogo.

A suposta relação entre Caio e 'Majestade' vem a partir da análise da extração de dados do aparelho de Anselmo Wesley Silva Freitas. Anselmo foi preso em abril de 2021, quando também teve o celular apreendido. Por meio da análise, a Polícia chegou a dezenas de nomes ligados à facção e investigou a atuação de 'Caio Hilux', até que foi preso nessa quinta-feira (16), enquanto alvo da Operação Profilaxia.

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a documentos onde há um print no qual teriam conversado Caio e Anselmo, sobre a entrega de duas armas de fogo.

"As investigações deixaram evidente que o investigado é um integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, sobretudo, nas questões relacionadas a logística de armas de fogo, auxiliando o investigado Anselmo, possuindo, inclusive, antecedentes criminais pelos crimes de roubo, receptação associação criminosa", conforme relatório da Polícia Civil do Ceará.

Tarciano Oliveira, advogado de defesa de Caio Ítalo, avalia que há ausência de indícios de autoria e ausência de prova robusta para presumir que seu cliente seria o 'Caio Hilux' que consta na conversa.

"Analisei que a única prova para o decreto preventivo é por essa conversa extraída do celular do Anselmo. Não se sabe nem se foi o Caio mesmo, qualquer pessoa pode colocar o nome no Whatsapp. Para mim, não é suficiente para caracterizar a ligação dele com a Majestade. No print não há prova robusta que coloque o Caio como membro de facção", disse o advogado, que aguarda a Justiça analisar o pedido de revogação do mandado de prisão.

Tarciano Oliveira Advogado de defesa "A decretação da medida extrema em desfavor do ora acusado Caio Italo Almeida da Silva, fora baseado em motivação genérica, pois como fora robustamente demonstrado nesse petitório, não houve qualquer meio de prova contundente colacionado ao pedido de prisão preventiva, que faça pelos menos presumir, se o requerente a pessoa citada naquelas conversas encontradas no celular do Anselmo, ou seja, não foram apontados elementos concretos, extraídos dos autos, que justificassem a necessidade da medida extrema"

Legenda: O suspeito foi detido por força de mandado de prisão

ASSALTO

Caio Ítalo já foi acusado anteriormente por roubar uma moto. O crime aconteceu em setembro de 2017, em Fortaleza. A vítima saía de casa, quando foi abordada e teve o veículo levado.

Em setembro de 2017, o Ministério Público do Ceará (MPCE) ofereceu denúncia. Conforme a acusação, o crime aconteceu no bairro Vila Manoel Sátiro e a vítima reconheceu os criminosos posteriormente, ao ver fotos deles em um programa de TV.

"Se dirigiu até o 19° Distrito Policial e realizou o reconhecimento pessoal, identificando de pronto Caio Ítalo Almeida da Silva e Jefferson William Lima de Souza como autores do roubo em que foi vítima, conforme termo de reconhecimento", segundo a denúncia.

BUSCAS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que agora Caio Ítalo está à disposição da Justiça e que a Draco segue com diligências, "com foco em prender os demais partícipes deste grupo criminoso".

"Para combater a atuação de grupos criminosos no Estado, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) conta com a participação da população para repassar informações que auxiliem os trabalhos investigativos. Por isso, a unidade especializada da Polícia Civil do Ceará mantém um número de WhatsApp para receber denúncias de ações criminosas em todo o Estado. A população pode enviar mensagens de texto, áudios, fotos e vídeos para o número (85) 98969-0182", ressalta a Pasta.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR