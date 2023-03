De gratificação a auxílio-alimentação: policiais penais presos por tortura recebem benefícios

Passaram cinco meses da prisão de quatro policiais penais no Ceará, denunciados por torturar presos dentro da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), em Itaitinga. Apesar do afastamento e dos agentes serem alvos de investigação nas esferas criminal e administrativa, eles permanecem recebendo benefícios além dos vencimentos a que têm direito nas folhas salariais.

Em consulta ao Portal da Transparência, a reportagem do Diário do Nordeste verificou que os pagamentos do Estado seguem, mesmo após as capturas, indo desde auxílio-alimentação, de quase R$ 300 para cada servidor, até R $3.697,31 para cargo de comissão. Nesse período, o Estado desembolsou, aproximadamente, R$ 60 mil para pagar gratificações aos acusados.

Um dos casos é referente aos pagamentos para Pedro Paulo Sales da Mata, diretor do UPPOO II à época dos casos de tortura apurados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Mesmo exonerado da função no dia 19 de outubro de 2022, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), ele recebeu pelo cargo em comissão, no último mês de fevereiro.

Questionada sobre os pagamentos, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que "os salários e as conquistas coletivas incorporadas a remuneração salarial da Polícia Penal não podem ser retiradas do agente que não tem condenação judicial definitiva e nem exclusão dos quadros da categoria. No caso específico do pagamento de vale alimentação e da gratificação pelo cargo de direção, a SAP esclarece que houve um único erro técnico, que já havia sido identificado pelo controle interno e que o desconto desses valores já foi lançado na folha de pagamento dos servidores".

Os demais policiais penais acusados são Thiago Philipe Mariano de Sousa (ex-diretor-adjunto do UPPOO II), Daniel George Abreu Andrade e Eduardo Caldeira Rodrigues. Todos eles vêm recebendo auxílio-alimentação de R$ 287,45, mensal e gratificação de atividades especiais em risco, que giram em torno de R$ 3 mil.

SESSÕES DE TORTURA

Em outubro de 2022, o Diário do Nordeste publicou reportagens acerca do que acontecia dentro da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II. Ao invés de ser um equipamento para a ressocialização, o espaço se tornou palco de sessões de tortura, com enforcamento, inalação a gás e pisões na cabeça.

Dentro da prisão, internos foram obrigados a beber 'asseptol' e banhados com água sanitária, conforme depoimentos das vítimas.

Juntos, os policiais penais alvos da operação deflagrada pelo MPCE e pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), teriam cometido 18 crimes de tortura, em um dia.

Dezenas de presos foram ouvidos para que as autoridades aprofundassem as investigações sobre o que até então eram "supostas condutas irregulares que estariam ocorrendo nos últimos dias no interior da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira". Os depoimentos são reveladores e indicam que a prática criminosa havia se enraizado como rotina no prédio.

PRESOS ERAM OBRIGADOS A FICAR NUS E DANÇAREM

Detentos do UPPOO II mencionaram a existência de um ambiente nominado pelos policiais penais como “Quartinho do Amor”, local reservado da unidade prisional, posicionado próximo ao parlatório, onde eram realizadas sessões de tortura contra internos.

Em outras oportunidades, os policiais penais da unidade teriam mandado os detentos ficarem sem roupa e exigido "uma espécie de encenação teatral, onde um detento ficaria “de quatro” e outros dois detentos ficariam sentados em cima, simulando uma equipe de policiais militares sobre a moto".

Para os investigadores, ficou evidente que os episódios de violência física e mental não são fatos isolados, mas um comportamento desvirtuado e corriqueiro desses profissionais, cenário que autoriza a conclusão quanto à ofensa permanente à ordem pública por parte desses agentes de segurança".

Quanto à presença física do diretor da UPPOO 2 na data dos fatos investigados, os 10 detentos ouvidos em sede policial afirmaram não tê-lo visto no momento das violências praticadas, "embora tenham presenciado nitidamente uma comunicação telefônica entre Mariano e Da Mata, onde o primeiro afirmava que 'Diga, meu Diretor. Você é o melhor. Estamos concluindo a missão '' '.

Após a confirmação dos fatos, os promotores do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), do Ministério Público do Ceará (MPCE) destacaram a necessidade da decretação da prisão preventiva, pedindo formalmente os mandados no dia 28 de setembro de 2022. Dois dias depois, o juiz se posicionou a favor das prisões e em 4 de outubro os mandados foram expedidos.

