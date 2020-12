Criminosos efetuam uma série de disparos contra jovens na praça do José Walter; vídeo

Câmeras de videomonitoramento flagraram dois criminosos efetuando uma série de disparos contra quatro jovens, na madrugada desta quinta-feira (17), na praça do bairro José Walter, em Fortaleza. Um dos jovens foi baleado na região da lombar, e, logo após, um suspeito foi preso.

As imagens mostram o momento em que quatro jovens correram na tentativa de fugir de dois criminosos que tentaram alvejá-los. No vídeo, é possível ver que, pelo menos, um dos criminosos estava com uma arma de fogo. Os quatro jovens começaram a correr quando perceberam a aproximação dos suspeitos, que tentam acompanhar as vítimas, mas não conseguem.

De acordo com a Polícia Militar, um dos quatro jovens foi alvejado por um disparo e, logo após, levado a uma unidade hospitalar. Horas depois, um dos suspeitos de ter cometido a tentativa de homicídio, identificado como Francisco Lucas Sousa Moreira, 26, foi preso. Com ele, foram apreendidas drogas, munição e uma balança de precisão.

A Polícia Militar informou, ainda, que o patrulhamento no José Walter é realizado 24 horas por dia por equipes do 21º Batalhão, por equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), que reforçam a segurança pública nos horários e locais de maior necessidade.