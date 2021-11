Criança morta a tiros em Sobral não era o alvo dos criminosos, segundo a Polícia

Valdemir Furtuna Coordenador de cultura

Era o principal sonho do Rafael. Ele sempre foi ativo na cultura aqui no bairro e sonhava participar da quadrilha adulta. Hoje, eu me sinto preso de fazer cultura com essas crianças, porque a gente não tem segurança e forças para ensaiar aqui. O que a gente pede é segurança e justiça."