Criança é levada morta à UPA em Pentecoste; Caso é investigado e Prefeitura fala em ‘violenta morte’

O clima da cidade de Pentecoste, localizada a cerca de 90 km de Fortaleza, é de lamento e cobrança por esclarecimento, pois uma criança de 4 anos de idade, identificada como Francisco Nycolas Silva Soares, foi levado sem vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, na última sexta-feira (14). A Polícia Civil no município foi acionada pela equipe de saúde após o menino ter chegado morto ao local, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A mãe e o padrasto da vítima foram conduzidos à Delegacia Municipal de Pentecoste, onde foram ouvidos. O caso segue em investigação pela Delegacia Municipal de Pentecoste, que, segundo a Secretaria, realiza oitivas e diligências.A SSPDS informa que “apenas após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) a causa da morte será confirmada”.

Uma fonte (que não será identificada) ouvida pela equipe do Sistema Verdes Mares em Pentecoste, contou, na manhã deste sábado (15), que ajudou no socorro à criança na tarde de sexta-feira após ser avisada que o menino estaria “passando mal”. "Eu peguei ele no braço, fiz massagem nas costas dele, mas ele não reagiu”, relata e completa: “Tá todo mundo abalado”.

A mãe da criança e o padrasto, segundo informações de vizinhos, não retornaram para a casa, após serem ouvidos na Delegacia. Outra fonte (que também terá a identidade preservada) contou à equipe do SVM que “estava em casa e chegaram chamando para pegar a moto e levar ele (criança) para UPA. Ela me entregou ele nos braços e ele não falava mais nada. Ele chegou à UPA desacordado”.

Manifestações

Na noite de sexta-feira (14), a Prefeitura de Pentecoste publicou uma nota de pesar nas redes sociais oficiais da gestão na qual “manifesta o mais profundo sentimento de pesar e repúdio à violenta morte do pequeno F. N. S. S.”. A postagem indica ainda o desejo de que “Deus conforte o coração de todos que sofrem neste momento de dor e que a Justiça atue de forma célere e firme”.

O Diário do Nordeste tenta contato com a Prefeitura para esclarecer a menção à violência na nota de pesar, tendo em vista que o caso segue em investigação.

O Conselho Tutelar de Pentecoste informou à reportagem, em nota, que "está trabalhando seguindo as orientações do Ministério Público e tomando as medidas necessárias diante do ocorrido", sem dar maiores detalhes.

O MPCE, por sua vez, comunicou que a Promotoria de Justiça da Comarca acompanha o caso junto à Polícia Civil. O órgão frisou que para se manifestar sobre o caso "depende da conclusão do inquérito policial, que deve ser finalizado nos próximos dias, após a elaboração do laudo da perícia".

Também nas redes sociais, a Creche Proinfância Maria do Marco Luz e Silva, na qual a criança estudava, em publicação na sexta-feira (14), comunicou o falecimento do menino e manifestou pesar: “nesse momento de profunda dor, a creche manifesta aos familiares e amigos as mais sinceras condolências”.