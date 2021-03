Criança desaparecida no Ceará é encontrada no Distrito Federal

Uma menina de 13 anos, dada como desaparecida no Estado do Ceará, foi encontrada pela Polícia Militar na quarta-feira (3) no Distrito Federal. Ela estava na companhia de um homem, que foi detido.

A Polícia chegou até a criança por meio de denúncia. Segundo as autoridades, a pessoa que entrou em contato disse ter visto a menina pernoitando próximo ao Palácio do Buriti, e que a teria reconhecido por fotos divulgadas pela família nas redes sociais.

Agentes da Delegacia de Repressão ao Sequestro (DRS) foram até o local e localizaram a menina e um rapaz, que tentou fugir no momento da abordagem, mas foi contido. Ele negou conhecer a criança, mas, durante depoimento na delegacia, admitiu ter um relacionamento com a menina.

O rapaz foi autuado por rapto consensual e estupro de vulnerável. A menina foi levada ao Instituto de Medicina Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito, sendo acionado o Conselho Tutelar para a sua guarda. Sua família foi avisada e está em deslocando para Brasília, onde irá encontrá-la.