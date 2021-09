Criança de seis anos é baleada ao descer de transporte escolar em Sobral

Uma criança de seis anos foi baleada no momento em que descia de um ônibus escolar no residencial Nova Caiçara, em Sobral, na tarde dessa segunda-feira (20). Um homem de 20 anos também chegou a ser atingido.

A Polícia Militar informou que dois suspeitos armados chegaram ao conjunto habitacional em uma motocicleta, pediram uma informação e em seguida, atiraram.

Conforme a PM, a criança do sexo masculino foi alvejada nas costas e o tiro saiu no estômago. A vítima passou por cirurgia no Hospital Regional Norte, e continua internada.

Já o homem de 20 anos levou um tiro no ombro sendo encaminhado à Santa Casa de Sobral. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas receberam os cuidados necessários e passam bem.

Fuga

A dupla fugiu em direção ao bairro Terrenos Novos, vizinho ao residencial, mas um deles foi alcançado pela PM.

João Marcos Melo Rodrigues, de 25 anos, estava escalando o teto de imóveis da região quando foi preso. O comparsa dele segue foragido.

Além dele, foi encontrada uma motocicleta com as mesmas características apontadas na denúncia, também apreendida. O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de duplo homicídio, e segue à disposição da Justiça.

Agentes do CPRaio e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) mantêm as buscas para capturar o segundo suspeito. A investigação é conduzida pela Polícia civil do Ceará (PCCE).