Corpo de adolescente de 16 anos é encontrado por pescador em lagoa de Caririaçu

Uma adolescente de 16 anos foi encontrada boiando neste domingo (20) na lagoa do distrito de Vila Miragem, na cidade de Caririaçu, no interior do Ceará. O corpo da vítima foi encontrado por um pescador, que logo em seguida acionou a Polícia Militar (PM).

A adolescente foi identificada como Lúcia Vanda Gonçalo Ferreira. Equipes da PM estiveram no local onde o corpo foi encontrado colhendo informações sobre o caso. A causa da morte ainda é indeterminada.

Amigos da vítima relatam que a janela de um dos cômodos da casa onde a adolescente morava havia sido arrombada momentos antes de a vítima ser encontrada morta.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a ocorrência foi registrada através de um boletim de ocorrência, no plantão da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. A Delegacia Municipal de Caririaçu investiga o caso.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança