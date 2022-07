Coreógrafo cearense é suspeito de agredir e humilhar duas mulheres em Fortaleza

Um coreógrafo de artistas cearenses é suspeito de agredir e humilhar duas mulheres no estabelecimento Vânia Burgers, localizado no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. O caso ocorreu no último domingo (10), cerca de 5h20, conforme relato da dona do trailer, Vânia Gomes.

As vítimas ficaram com manchas roxas no corpo, além de cortes no joelho e no pé. A sócia do estabelecimento, Sâmia Gomes, 42 anos, foi uma das mulheres agredidas, assim como uma cliente do local, que não quis ser identificada.

Legenda: Joelho ficou machucado após uma cliente de um estabelecimento sofrer agressão de um outro cliente Foto: Arquivo pessoal

Em nota, publicada nas redes sociais, Vânia detalhou que a situação começou quando Sâmia estava fazendo um atendimento e, ao retornar para o trailer, viu que o suspeito da agressão estava dentro do veículo, no local exclusivo para funcionários.

Apesar de explicar que ele não poderia permanecer no local, por estar atrapalhando a entrega dos lanches de outros clientes, o homem não se retirou. Quando Sâmia insistiu para que ele se retirasse, o coreógrafo questionou: "quem é você? Eu sou importante, eu sou famoso, e você, quem é?".

Agressões e humilhações

A dona do estabelecimento presenciou a situação e, assim como Sâmia, pediu para o homem se retirar do local. "Ele saiu, mas começou a humilhar a Sâmia com palavras de baixo calão, dando início a um bate-boca entre os dois", escreveu, em nota.

Sâmia Gomes Sócia do trailer Vânia Lanches "Quando ele desceu, já começou a me xingar, me humilhar, sabe? Disse que eu não era nada, que eu não era ninguém".

O agressor, que segurava uma garrafa de cerveja, jogou na direção de Sâmia, atingindo a funcionária no ombro. Outros pessoas que estavam no local tentaram intervir no caso e, em meio à discussão acirrada, o suspeito ainda agrediu uma cliente que buscou proteger Sâmia.

A vítima ficou com cortes no joelho e no dedão do pé, além de ter recebido dois fortes tapas nas costas. Ela e o primo tentaram intervir na situação.

"Meu primo ficou muito revoltado na hora pelo fato dele ser homem e estar agredindo uma mulher. Levantou da mesa e começou a falar: 'não precisa disso, você está agredindo uma mulher'", detalhou.

Vítima Cliente do estabelecimento "Ainda estou me sentindo humilhada com toda a situação e pelo fato dele ter saído vítima, sem responder pelas agressões".

Devido às agressões dele, clientes e pessoas que estavam próximas do estabelecimento se juntaram para proteger as mulheres. "A população foi para cima dele, e depois a polícia chegou", detalhou Sâmia.

Queixa na delegacia

As duas vítimas registram um Boletim de Ocorrência (BO) no 34º Distrito Policial (DP) e também foram ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização do corpo de delito. "Em momento nenhum os envolvidos da Vânia Burguers abandonaram o caso", apontou Vânia.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está apurando a ocorrência de lesão corporal dolosa registrada no último domingo (10), e realiza diligências para averiguar o caso.

Além disso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local.

Novos depoimentos

No dia 28 deste mês, Sâmia e o agressor devem retornar à delegacia para dar novos depoimentos sobre o caso. "Ele está dizendo que foi agredido e que eu abandonei o caso. Mas não abandonei de jeito nenhum", afirmou a funcionária.

Segundo explicou, deve manter a queixa principalmente porque deseja evitar que isso aconteça com outras mulheres. "Outra menina me contou que também registrou um B.O contra ele em outro caso. Ele ameaçou ela". O documento é datado do dia 13 de junho deste ano.

O Diário do Nordeste tentou contato com o suspeito, através da empresa de produção artística na qual faz parte, mas até o momento da publicação, não teve retorno.