Colombiano é preso suspeito de drogar e estuprar adolescentes em pousada na Praia de Iracema

Um colombiano de 49 anos foi preso em flagrante suspeito de drogar e estuprar dois adolescentes, de 15 e 17 anos, em uma pousada na Praia de Iracema, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (28). A captura do suspeito aconteceu após a mãe de uma das vítimas acionar a polícia denunciando o desaparecimento da filha.

Após receberem a denúncia, policiais conseguiram, por meio do celular da adolescente, descobrir o local onde possivelmente ela estaria. O rastreador do aparelho indicou uma pousada na Praia de Iracema.

Logo em seguida, os agentes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foram até o local, onde encontraram a vítima cuja mãe procurava, em um quarto da pousada, além de outro adolescente, um garoto de 15 anos. O colombiano também estava no local, usando apenas trajes íntimos.

"Ontem à noite nós recebemos a demanda por parte da genitora da adolescente. Ela veio nos reportar que a filha dela se encontrava desaparecida. Nós perguntamos se ela tinha o número do telefone ou o contato de alguma conta privada para que nós pudéssemos fazer o rastreamento [...] nosso policiamento, fazendo o uso do seu próprio aparelho celular, fez o acesso ao telefone da adolescente e conseguiu rastrear", explica o major Nacarato, comandante do BPTur.

Vítimas foram drogadas

Os dois adolescentes foram encontrados drogados e também haviam ingerido bebidas alcoólicas. Eles relataram à polícia que foram abusados sexualmente pelo colombiano. As vítimas foram submetidas a exames periciais para constatar se houve ou não os abusos.

O colombiano foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, e levado em seguida para a Delegacia de Defesa da Mulher. A Polícia Civil investiga se houve conivência por parte de funcionários da pousada onde os adolescentes foram encontrados, já que os jovens não portavam nenhuma documentação e, mesmo assim, a entrada no local foi permitida.