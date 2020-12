Colisão entre duas motos deixa dois mortos em Irauçuba

Dois homens morreram e um ficou gravemente ferido, na noite do último sábado (12), após uma colisão frontal envolvendo duas motocicletas, no quilômetro 162,7 da BR-222, no município de Irauçuba, na Região Norte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi entre uma Honda CG 160 Titan, conduzida por um jovem de 24 anos, que levava um passageiro, e uma Honda CG 125 Titan KS, conduzida por um homem de 44 anos.

A PRF não divulgou detalhes de como ocorreu a colisão.Também não informou o nome dos acidentados nem a unidade de saúde para onde o passageiro da Honda/CG 160 Titan foi levado.