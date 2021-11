Cinco homens suspeitos de roubo em Marco são presos pela PMCE em Caucaia

Um grupo de cinco homens foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (21), suspeitos de assaltarem uma residência no município de Marco. A prisão, realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), aconteceu em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, com apoio do Sistema Agilis da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O veículo supostamente roubado pelos homens, de modelo Ford Ka, foi localizado trafegando pela BR-222, no município de Caucaia. Por conta disso, militares lotados no Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e na Força Tática (FT) foram acionados para a ocorrência.

No interior do veículo, uma pistola calibre 9mm, 23 munições do mesmo calibre, três aparelhos celulares, uma caixa de som, uma televisão também foram encontrados. Logo depois, todos foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), onde foram autuados por roubo majorado e associação criminosa.

Os homens foram identificados como Carlos Antônio Oliveira dos Santos (22), Erielton Sousa de Almeida (25), Antônio Juvemá de Freitas (24), Francinaldo Antônio Oliveira Santos (23), e Francisco Wellington Nascimento da Silva (21).

Enquanto isso, o caso segue sob investigação da PC-CE, que deve apurar outros crimes nos quais o grupo esteja envolvido.