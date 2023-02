Cinco anos depois, quadrilha vai a julgamento por matar jovem dentro de ônibus em Fortaleza

Quatro acusados devem ir a julgamento, na Justiça Estadual, em março deste ano, por matarem a tiros um homem, dentro de um ônibus, em Fortaleza. O crime aconteceu em um transporte que fazia a linha Edson Queiroz/ Papicu, em março de 2018, há quase cinco anos.

O julgamento foi marcado pela 1ª Vara do Júri de Fortaleza para o dia 3 de março próximo, às 9h, no 1º Salão do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua. O edital de intimação dos réus foi publicado no Diário da Justiça Eletrônica (DJE) da última terça-feira (31).

Alex Ferreira da Costa, André Ferreira da Costa, Eduardo Ferreira da Costa e Ismael Rodrigues dos Santos Júnior vão sentar no banco dos réus para serem julgados pelos crimes de homicídio qualificado (por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), organização criminosa e corrupção de menores.

Apenas Alex Ferreira, conhecido como 'Alex Blindado', segue preso. A Justiça já oficiou o Sistema Penitenciário para apresentar o preso, na sessão de julgamento. Já os outros acusados respondem pelo homicídio em liberdade.

Entretanto, André e Eduardo não foram localizados para serem citados sobre a sessão de julgamento, em diligências realizadas por oficiais de Justiça, conforme documentos anexados ao processo criminal, na última segunda-feira (30).

Como aconteceu o crime

Conforme os Memoriais Finais do Ministério Público do Ceará (MPCE), os quatro acusados e uma adolescente participaram do assassinato de Matheus Batista de Lima, dentro de um ônibus (que fazia a linha Edson Queiroz/ Papicu), na noite de 29 de março de 2018, em Fortaleza.

"Noticiam os autos, que no fatídico dia, os delatados teriam passado pela vítima enquanto esta encontrava-se na parada de ônibus e, após avistá-la embarcando no coletivo, passaram à seguir o referido veículo até o local onde se deram os fatos", descreve o MPCE.

Eduardo Ferreira, o 'Júnior Olhão', teria então entrado no ônibus - enquanto os comparsas ficavam no apoio - e dito para as pessoas em volta de Matheus Batista se afastarem. Em seguida, o acusado teria efetuado os disparos que mataram a vítima, segundo a denúncia.

Ministério Público do Ceará Em denúncia O crime foi testemunhado por vários passageiros, os quais não foram identificados, bem como pelo motorista e pelo cobrador que estavam a serviço na linha de ônibus e que ao prestarem depoimentos em sede inquisitorial, narraram adinâmica do crime, no entanto, afirmando não terem olhado para o executor durante suaação delituosa, por medo de sofrerem alguma represália."

O autor dos disparos ainda teria ameaçado as testemunhas, caso fosse identificado por elas, antes de sair do ônibus.

A defesa de Ismael Rodrigues afirmou, no processo criminal, que "verificando os autos deste processo, não há nenhuma prova capaz defundamentar a pronúncia do acusado".

Já a defesa de André e Eduardo Ferreira corroborou que "analisando detidamente os autos, verifica-se que nenhum dos elementos de prova colacionados aos autos permite concluir pela responsabilidade penal dos recorrentes no crime em questão".

A defesa de Alex Ferreira não se manifestou nos autos, em Memoriais Finais ou após a Sentença de Pronúncia (decisão de levar os réus a julgamento), proferida pela 1ª Vara do Júri de Fortaleza em 2020.

Guerra entre facções criminosas

De acordo com a denúncia, a motivação do homicídio tem relação com a guerra entre facções criminosas. As investigações policiais perceberam que "duas questões foram trazidas à tona, as quais não se excluem, talvez se complementem", considerou o MPCE.

Uma linha de investigação para a motivação do crime é que Matheus Batista mudou de endereço, para uma residência no bairro Maria Tomásia, em Fortaleza, onde predominava uma facção cearense. O imóvel seria da família de 'Júnior Olhão', que teria sido expulsa do local pelo envolvimento de familiares com uma facção carioca.

A outra possibilidade levantada pela investigação policial é que o assassinato de Matheus Batista tenha ocorrido em vingança à morte de um irmão de 'Alex Blindado' e 'Júnior Negão'. O crime teria sido cometido pelo irmão de Matheus.

