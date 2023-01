Ciclista morre em colisão contra caminhão em Quixadá

Um acidente fatal foi registrado na manhã deste domingo (8), na CE-265. Uma ciclista morreu ao colidir contra um caminhão, na subida da Serra do Estevão, em Quixadá.

A vítima foi identificada apenas como 'Carla', de 36 anos. Ela estaria praticando ciclismo, quando se envolveu no acidente. Nas redes sociais, amigos lamentam o ocorrido e pedem Justiça para o caso.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o condutor do veículo se apresentou de forma espontânea à Delegacia Regional de Quixadá para prestar esclarecimentos.

VÍTIMA CHEGOU A SER SOCORRIDA

A mulher chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até uma unidade hospitalar no entorno, mas não resistiu aos ferimentos.

Legenda: A colisão aconteceu na manhã deste domingo (8) Foto: Reprodução/Instagram

A SSPDS informa que a ocorrência está em andamento e até o momento não há informações se o condutor será detido. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do ocorrido.