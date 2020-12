Ciclista é preso armado com facão após assaltar mulher na Avenida Domingos Olímpio

Um homem foi preso após assaltar uma mulher na Avenida Domingos Olímpio, bairro José Bonifácio, no fim da tarde da última terça-feira (22). Ele estava em uma bicicleta, e foi perseguido por um motorista que presenciou o assalto. O condutor também acionou a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

De acordo com a PMCE, a vítima caminhava na avenida com própria a irmã — uma criança — quando o suspeito se aproximou e anunciou o assalto. Ele exigiu que a mulher entregasse o celular e uma quantia em dinheiro, mas ela declarou que não possuía nenhum valor em espécie. A mulher entregou apenas o aparelho para o criminoso.

Na tentativa de fuga, o suspeito se desequilibrou e caiu da bicicleta. Foi neste momento que policiais militares do 6º Batalhão conseguiram capturá-lo. Com o suspeito a polícia apreendeu a arma utilizada no assalto, e recuperou o celular da vítima. O inquérito foi aberto no 32º Distrito Policial de Fortaleza.