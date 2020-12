Ciclista é morto a tiros no bairro Novo Mondubim, em Fortaleza

Um ciclista de 20 anos foi assassinado com disparos de arma de fogo, enquanto trafegava na própria bicicleta, na tarde desta segunda-feira (14). O crime aconteceu na Rua Maria Pereira Firmo, no bairro Novo Mondubim, em Fortaleza. A motivação do crime segue desconhecida.

De acordo com testemunhas, o jovem foi identificado como Levi Machado Prado. Ele parou em um trecho da rua com o objetivo de verificar algo na bicicleta, quando foi surpreendido por uma dupla de suspeitos armados, utilizando uma motocicleta. Pelo menos dois diparos atingiram a vítima.

A investigação do crime é de responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Policiais civis e militares realizam buscas na região para capturar os autores do crime.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará para solicitar mais detalhes sobe o homicídio e aguarda resposta.