Chefes de um grupo criminoso são presos no Piauí, em operação coordenada pela Polícia Civil do Ceará

Dois chefes de um grupo criminoso que teriam cometido crimes na cidade de Forquilha, Interior do Ceará, e um terceiro suspeito foram presos no Piauí. As capturas aconteceram por meio de operação integrada da Polícia Civil do Ceará (PCCE), na manhã deste sábado (10).

Foram presos o brasiliense Helder dos Santos Frota, 30, Rodrigo Viana da Silva, 25, e Yuri Roberto Mendes da Silva, 21. Helder é apontado como principal chefe de uma facção de origem carioca, com atuação em Forquilha. Ele era foragido do Sistema penitenciário do Ceará.

Conforme a investigação, Helder é suspeito de envolvimento direto ou indireto em, pelo menos, três homicídios ocorridos em Forquilha, já neste ano de 2021. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que os crimes estão relacionados à disputaterritorial entre grupos criminosos rivais.

Atuações

Sobre Helder, a Pasta também divulgou que há suspeita dele ser responsável pela articulação e envio de armas de fogo e coletes para comparsas no Interior do Ceará. O homem já tinha antecedentes criminais por tentativa de homicídio, roubo, furto e crime contra a administração pública.

Já Rodrigo Viana é suspeito de executar uma pessoa em janeiro de 2021, quando a vítima participava do velório de um comparsa. Rodrigo já respondia por homicídio e roubo. Contra ele existiam dois mandados de prisão em aberto.

Yuri Roberto Mendes, o terceiro preso, não tinha antecedentes criminais. A SSPDS afirma que Yuri é suspeito de abrigar no Piauí a dupla foragida do Ceará."Na casa onde os três homens foram localizados, a PCCE apreendeu uma pistola calibre 380 municiada, além de cocaína, crack, balança de precisão, uma arma branca e aparelhos celulares. Diante dos fatos, o trio foi conduzido para o município de Parnaíba, ainda no Piauí, onde foi registrado o flagrante", segundo a Polícia.

Há informações que os presos também teriam cometido um homicídio, no último dia 8 deste mês, em Piripiri, Piauí. As informações da PCCE foram compartilhadas com a polícia Civil do Piauí, responsável por este inquérito policial.