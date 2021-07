Procurado há quatro anos pelas Forças de Segurança do Estado, Paolo Geraldo da Rocha Nunes de Araújo, o 'Maluquinho', foi capturado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) na última sexta-feira (9). Ele é apontado como chefe de uma facção criminosa cearense e suspeito de invadir uma delegacia em Fortaleza para tentar matar um rival e de atacar bens públicos em outra oportunidade.

'Maluquinho' foi capturado por força de um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio e organização criminosa, cumprido no bairro Cajazeiras, na Capital. O homem de apenas 23 anos já acumulava antecedentes criminais de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Chefe de facção que invadiu delegacia para tentar matar rival e trocou tiros com policiais é preso https://t.co/UW9KmgmwVk pic.twitter.com/CBQaXTuBvJ — Diário do Nordeste (@diarioonline) July 12, 2021

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o preso é um chefe de uma organização criminosa que atua no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, e é responsável pela distribuição de armas de fogo dentro da facção.

Investigações da Polícia Civil apontam que 'Maluquinho' estava na invasão do 10º DP (Antônio Bezerra), realizada na noite de 23 de julho de 2017. Na ocasião, cerca de dez homens chegaram à Delegacia armados para matar um preso, integrante de uma facção carioca rival. Entretanto, ele havia sido transferido naquele mesmo dia para outra Unidade, e os criminosos trocaram tiros com os policiais civis que estavam de plantão.

Paolo Geraldo também é suspeito de ordenar e participar de ataques criminosos a bens públicos ocorridos no Ceará em 2019, inclusive tendo atuado no crime contra torres de energia. Ao ser detido, ele foi levado à sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança