Chefe de facção que comandava tráfico de drogas em bairro de Fortaleza é condenado à prisão

Um homem apontado pela Polícia como chefe de uma facção criminosa de origem carioca, com domínio sobre o tráfico de drogas em um bairro de Fortaleza e na cidade de Chorozinho (na Região Metropolitana de Fortaleza), e como mandante de uma chacina com 5 mortos foi condenado à prisão pela Justiça Estadual.

Venicius Freitas de Menezes, conhecido como 'Nilsinho', de 38 anos, foi sentenciado pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas à pena de 14 anos e 7 meses de reclusão - a ser cumprida inicialmente em regime fechado - pelo cometimento dos crimes de integrar organização criminosa e tráfico de drogas. A decisão foi proferida no último dia 16 de março e concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

A defesa de Venicius Freitas de Menezes já ingressou com Recurso de Apelação, contra a sentença condenatória, e disse que o cliente irá se utilizar do direito de aguardar em liberdade. No processo, o réu alegou que as provas obtidas na investigação deveriam ser consideradas nulas, oriundas de uma prisão ilegal.

Conforme documento obtido pelo Diário do Nordeste, o Colegiado de Juízes considerou que existem "elementos suficientes" para a autoria de 'Nilsinho' nos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, apesar de nenhum entorpecente ter sido apreendido com ele.

Vara de Delitos de Organizações Criminosas Em decisão Extrai-se dos autos que o acusado é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, atuando em prol do grupo criminoso para manter o monopólio da referida facção, sendo responsável pela prática de diversos crimes, notadamente o tráfico de entorpecentes, conforme elementos de convicção contidos em depoimentos de testemunhas e relatório de extração dos celulares do acusado, evidenciando que o acusado é uma das lideranças do grupo criminoso que é responsável pelo comércio de drogas no Bairro Barroso, nesta capital."

Venicius foi preso em flagrante por organização criminosa, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), na sua residência, em Itaitinga, no dia 19 de maio de 2021, durante diligências da investigação da Chacina do Barroso. Ao ver os policiais civis, ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado, segundo a sentença. Com ele, foram apreendidos R$ 3,5 mil, um veículo Chevrolet Onix, um caderno de anotações e aparelhos celulares.

Entretanto, a 1ª Vara da Comarca de Itaitinga não homologou a prisão em flagrante do suspeito e decidiu soltá-lo, dois dias após a prisão. "Analisando detidamente os autos, entendo não haver prova nos autos que autorizem concluir pela ocorrência de flagrante delito, motivo pelo qual a prisão deve ser relaxada", concluiu o juiz, na ocasião.

Mandante da Chacina do Barroso

Investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontou Venicius Freitas de Menezes como um mandante da Chacina do Barroso, que deixou 5 mortos, entre as Ruas Pompílio Gomes e Diamante, em Fortaleza, no dia 25 de abril de 2021.

O crime teria sido motivado pela guerra entre dois grupos criminosos, pelo domínio do tráfico de drogas no Barroso. Pelo menos outros dois suspeitos foram presos e um adolescente, apreendido, por participação na matança. O processo tramita sob sigilo de Justiça.

'Nilsinho' já havia sido preso em novembro de 2019 por suspeita de também chefiar o tráfico de drogas em Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele responde também a dois processos por homicídios, na Comarca de Chorozinho, e um por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em Maracanaú.

