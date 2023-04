Chefe de facção criminosa tenta atropelar e subornar policiais antes de ser preso em Fortaleza

Um homem apontado como chefe de uma facção criminosa em Fortaleza foi preso no bairro Jacarecanga, na última terça-feira (4), após tentar atropelar e subornar policiais civis. O suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, por integrar organização criminosa.

Equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), iam cumprir o mandado judiciail expedido pelo Poder Judiciário contra Francisco Gleydson Rodrigues da Costa, conhecido com de 28 anos, quando foram surpreendidos com a ousadia do suspeito.

"'Americano', que estava trafegando em um veículo quando foi abordado pelos policiais civis, tentou atropelar os investigadores e fugir do local. Para tentar contê-lo, os policiais civis disparam contra o alvo, que foi atingido com um tiro de raspão no pé. O homem ainda tentou fugir subindo no telhado de uma casa, mas acabou preso. Após a captura, ele ofereceu um valor aos policiais em troca de não ser preso. Com isso, ele foi levado à Draco", detalhou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Os policiais apreenderam, com 'Americano', dois aparelhos celulares e um veículo sem placa dianteira. Além do cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, na modalidade tentada, e corrupção ativa. Por conta do ferimento, ele foi levado a uma unidade de saúde, onde passou por atendimento médico e foi liberado.

Responsável por comercializar drogas e armas

Segundo informações da SSPDS, Francisco Gleydson Rodrigues da Costa já era alvo de investigações por integrar organização criminosa e crime contra administração pública. Ele é apontado como um chefe da facção "responsável pela comercialização de entorpecentes, além da compra de armas de fogo e munições".

Em parecer que pediu a prisão de 'Americano' à Justiça, o Ministério Público do Ceará (MPCE) descreve que o suspeito é integrante de uma facção criminosa carioca, "bem como seria atuante no intenso tráfico ilícito de drogas, principalmente maconha, cocaína e 'skank', comprovando a sua alta periculosidade, ao que estariam presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva".

A Secretaria da Segurança Pública enfatizou que a população pode repassar informações à Draco que colaborem no combate às facções criminosas no Ceará. "Por isso, a unidade especializada da Polícia Civil do Ceará mantém um número de WhatsApp para receber denúncias de ações criminosas em todo o Estado. A população pode enviar mensagens de texto, áudios, fotos e vídeos para o número (85) 98969-0182", concluiu.

