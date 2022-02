CGD mantém demissão de subtenente condenado por estuprar adolescente em Fortaleza

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) decidiu manter a demissão aplicada contra o subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará Antônio Rogério Campos dos Santos. O militar foi demitido da Corporação devido a um crime de estupro de vulnerável, pelo qual ele já foi condenado em 2º grau no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Criminalmente, o subtenente foi condenado a pena definitiva de sete anos e seis meses de reclusão. A sanção administrativa já tinha sido publicada em novembro do ano passado, mas a defesa do subtenente recorreu e nessa terça-feira (8) a CGD divulgou que o Conselho de Disciplina e Correição negou o provimento.

Consta nos autos que o subtenente praticou atos libidinosos no ano de 2005, contra uma adolescente de 17 anos de idade. Ele teria conhecido a vítima horas antes do crime, em um parque de diversões na capital cearense. No dia do fato, a vítima ainda estaria embriagada.

O QUE DIZ A DEFESA

Para tentar suspender a demissão, a defesa alegou ter impetrado um habeas corpus solicitando novo depoimento da vítima, no processo judicial, o qual teria sido autorizado. Conforme a defesa, posteriormente a vítima teria inocentado o bombeiro ao alegar que ele ficou mais afastado dela durante o estupro.

"A comissão não teria considerado a versão de que a vítima inocentava o acusado já em suas declarações no Conselho de Disciplina. Argumentou a falta de provas para a condenação. Alegou que o processado possui mais de 30 anos de bons serviços prestados", de acordo com trecho da publicação no DOE sobre o requerimento para efeito suspensivo da demissão.

A reportagem chegou a entrar em contato com a Associação dos Profissionais da Segurança (APS), responsável pela defesa do militar. Até a publicação desta matéria, o setor jurídico não emitiu resposta oficial.





COMO O CRIME ACONTECEU

Consta nos autos que na noite do dia 9 de março de 2005, a vítima estava em um parque de diversões localizado na Avenida Coronel Carvalho. Lá, a menina encontrou sua prima, acompanhada do namorado e do subtenente. Eles foram apresentados e decidiram ir a um bar próximo ao parque, onde começaram a beber.

Conforme depoimentos, os quatro foram a outro bar, e posteriormente a prima da vítima decidiu ir para casa, enquanto a adolescente permaneceu no local. Então o trio foi a uma lanchonete e, durante o trajeto, a vítima teria pedido para parar o carro e descer para urinar, "ocasião em que foi conduzida a uma casa, provavelmente localizada na Rua Raimundo Bizarril, onde foi estuprada".

No dia seguinte, a menina denunciou o fato em uma delegacia e foi encaminhada à Perícia Forense do Ceará. Os exames indicaram a existência de um possível atentado violento ao pudor, com equimose e edema anal, e o inquérito foi instaurado.

Os depoimentos do coautor chegaram a apresentar uma série de contradições.

A vítima disse nos autos que por estar sob efeito do álcool não conseguia confirmar se um ou os dois homens tiveram relação sexual vaginal e anal com ela. No entanto, para a adolescente, ela foi vítima dos dois, porque apenas depois de ter chorado e gritado bastante foi levada de volta para a casa.

A CGD considerou que as provas testemunhal, material e circunstancial foram suficientes para atribuir a coautoria do fato ao aconselhado e por unanimidade ficou decidido que o subtenente está incapacitado de permanecer na ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

