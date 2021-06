CGD apura conduta de tenente-coronel suspeito de embolsar parte do salário de PM que saiu do Brasil

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) decidiu instaurar conselho de justificação para apurar condutas atribuídas ao tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Francisco William Araújo Magalhães. A portaria publicada no Diário Oficial do Estado dessa segunda-feira (21) é referente a um esquema de 'rachadinha', ou seja, suposto desvio de salário a partir de um acordo prévio entre o oficial investigado e um soldado subordinado a ele.

A suspeita é que durante pelo menos seis meses o oficial acobertou um soldado da Corporação que foi embora para o exterior e continuou recebendo vencimentos oriundos dos cofres do Governo do Ceará. Francisco William teria deixado de adotar providências necessárias em relação ao processo de exoneração do soldado e ainda empregado o nome do subornidado nas escalas de serviço. Agindo assim, o oficial "teria induzido a erro o Comandante Geral da PMCE".

CGD Teria certificado que o aludido soldado PM deixou de figurar na escala de serviço a partir de 01/03/2019, tendo deixado de fazer o processo de deserção do aludido soldado PM em tempo hábil, ou seja, em outubro de 2018, pois sabia, ou deveria saber, que o mesmo estava ausente do país desde 05/10/2018"

Conforme documento da Controladoria, a apuração reuniu indícios de materialidade e autoria, "demonstrando, em tese, a ocorrência de condutas capituladas como infrações disciplinares por parte do tenente-coronel". A reportagem apurou que, em troca, o oficial recebia parte do salário do soldado. A defesa dos suspeitos não foram localizadas.

Atestados falsos

Há pouco mais de um mês, a reportagem do Sistema Verdes Mares divulgou um outro esquema envolvendo policial que se vale de vencimentos enquanto viaja ao exterior. Um soldado, identificado como Antônio José de Abreu Vidal Filho, e o tenente-coronel Vandick de Queiroz Germano foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará.

O oficial é acusado de falsidade ideológica, enquanto o soldado foi denunciado por estelionato qualificado. Vandick estaria homologando atestados irregulares a favor do soldado. Abreu, por sua vez, viajava aos Estados Unidos da América (EUA) de licença médica, enquanto se valia dos vencimentos pagos pelo Governo do Ceará.