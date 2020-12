Centro comercial do Crato passa a ser monitorado por 11 câmeras

O centro comercial do Crato passou a contar desde segunda-feira (21) com 11 câmeras de videomonitoramento. A rede de dispositivos, que se assemelha ao Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), será usado para verificar acidentes de trânsito e identificar crimes que venham a ocorrer nas áreas monitoradas.

O sistema de videomonitoramento vai operar em parceria com o moto patrulhamento motorizado. Moradores podem denunciar qualquer crime por meio do número 153. A equipe da Guarda Municipal vai registrar a veracidade da ocorrência e encaminhar o caso para os agentes que vão se deslocar até o local do crime.

O secretário da Segurança Pública do município, Jarbas Freire, as câmeras vão monitorar a região 24 horas, o que vai trazer mais segurança para a população principalmente nesta época do ano.

"Nós estamos utilizando tecnologia que já existe para que possamos melhorar essa segurança. O município, pensando nisso através da nossa secretaria municipal de segurança pública, resolveu locar os equipamentos e utilizar como base no nosso Centro Integrado de Operações de Emergências Municipais para que nós pudéssemos monitorar 24 horas o Centro da cidade. O foco aqui no monitoramento são as praças centrais e as ruas adjacências a essas praças", disse.