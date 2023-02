Cearense é uma das três vítimas do incêndio em prisão de Florianópolis

Após o incêndio no Complexo Penitenciário de Florianópolis, um cearense foi identificado como uma das três vítimas. A Secretaria da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina (SAP/SC) detalhou que o detento se chama Jerberson Souza.

A SAP/SC não repassou informações sobre a cidade natal de Jerberson, a idade e o histórico criminal dele. Faleceram ainda no incêndio Danilo Barros, da Bahia, e Robison da Silva, de Ponte Serrada, Santa Catarina.

O acidente ocorreu nesta quarta-feira (15), deixando 43 detentos feridos, que foram encaminhados à hospitais.

O Diário do Nordeste demandou mais informações sobre a vítima cearense para a Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP/CE) com o intuito de saber se o homem já teve passagens pelo sistema carcerário do Estado. Não houve retorno até o momento da publicação.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada pela SAP/SC, mas o secretário da pasta, Neuri Mantelli, já declarou que "não houve qualquer movimento de motim ou rebelião".

Incêndio em Florianópolis

Toda a rede hospitalar do estado foi acionada para receber os feridos na Grande Florianópolis, segundo a Secretaria de Saúde de Santa Catarina.

O incêndio teria iniciado em uma cela da ala de adaptação, segundo informou um membro da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB/SC, William Shinzato. É a segunda vez em cinco anos que um incêndio atinge o setor.

"A penitenciária tem diversas alas e apenas uma única ala foi atingida. Na verdade, apenas uma cela, que foi a cela 22, em que um colchão teria pegado fogo", explicou William.

A ala de adaptação é onde os presos passam por triagem inicial, para serem deslocado a outros setores da penitenciária posteriormente.