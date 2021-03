Ceará é o 2º estado do Brasil com mais casos de Covid em adolescentes em conflito com a lei

O cenário do Estado do Ceará durante a pandemia da Covid-19 também é preocupante dentro do Sistema Socioeducativo. Conforme pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com 170 casos, o Ceará é o segundo estado do Brasil com mais casos de adolescentes em conflito com a lei que, internados em centros, foram infectados pelo coronavírus.

No topo do ranking está São Paulo, com 506 registros, e em terceiro lugar Alagoas, com 141 testes positivos. Em todo o País, são 1.716 confirmações dentre este público e quase 40% das ocorrências da doença na região Nordeste. Apesar das taxas, nenhum adolescente morreu nas unidades devido à complicações da Covid-19.

Os números do CNJ correspondem do início da pandemia até o último dia 22 de março. Os dados presentes no levantamento da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) do Ceará têm uma pequena diferença em relação às estatísticas do CNJ. De acordo com a Seas, eram 166 adolescentes infectados até a tarde dessa segunda-feira (29).

Apesar da diferença mínima nas estatísticas dos órgãos, os números apontam uma média de três casos por semana, no Sistema Socioeducativo do Ceará, em pouco menos de um ano. Os dados revelam ainda que, mesmo reclusos à margem da sociedade, esses jovens suspeitos de cometerem infrações não estão livres da doença viral.

Surto nas unidades

Dos 17 Centros Socioeducativos no Estado, em cinco nunca se confirmou caso de adolescente infectado pelo coronavírus. Já o Centro Socioeducativo São Miguel, localizado no bairro Passaré, em Fortaleza, foi onde se registrou surto da doença. com 237 casos suspeitos e 48 confirmados após ampla testagem.

O juiz Manuel Clístenes explica que, atualmente, o São Miguel é utilizado como um espaço de quarentena. "O adolescente que entra no Sistema passa pelo São Miguel. Se ele testa positivo, vai para o Canindezinho, que é onde tem uma ala para maiores cuidados do adolescente que se torna paciente".

Clístenes ainda aponta falhas no isolamento inicial: "Na inspeção mais recente detectei o seguinte problema. O adolescente entra e fica 15 dias isolado. Mas se um chega dia 25 e o outro chega dia 30, eles se misturam. Não tem espaço para isolar os que entram a cada dia. O Sistema superlotado não tem condições de fazer uma quarentena como a que precisar ser feita".

A Seas diz adotar "todas as medidas de prevenção contra o coronavírus nos Centros Socioeducativos do Estado, de acordo com as orientações passadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa)". Inclusive com testagem (atualmente RT-PCR-Swab) em seus servidores, terceirizados e internos para antecipar casos suspeitos, promover um tratamento entre casos confirmados e prevenir a disseminação da enfermidade".

Inspeções

A situação preocupa quem conhece de perto a rotina das unidades. A Defensoria Pública do Ceará, por meio do Núcleo de Atendimento aos Jovens e Adolescentes em Conflito com a Lei (Nuaja), permanece com inspeções presenciais nos Centros a fim de vistoriar o cumprimento da garantia dos direitos dos adolescentes internados durante a pandemia.

Conforme o defensor público, Francisco Rubens de Lima Júnior, é percebida uma relação entre o aumento de casos fora e dentro das unidades, devido à movimentação de profissionais.

Para Rubens, a transmissão de casos no Sistema Socioeducativo acontece principalmente de três formas: pelos adolescentes que recém-chegados, visitas de familiares enquanto permitidas e a transmissão entre os próprios profissionais. Segundo o defensor, todos os fatores se resumem a uma higiene precária percebida nas vistorias.

"No primeiro momento, quando a pandemia chegou no Estado, existiu a falta de insumos. Hoje, o que nós temos apontado bastante é a falta de higiene estrutural em unidades obsoletas. Situação precária em muitos desses centros, falta de condições físicas dos adolescentes habitarem. Os números preocupam. Constatamos em algumas unidades a ineficiência do consumo desses materiais, eles sendo utilizados de forma errada. A Defensoria faz o trabalho de fiscalizar, estar presente e conversar com os dirigentes do Sistema para buscar uma solução", salientou o defensor público membro do Nuaja.

Ainda de acordo com o juiz Manuel Clístenes, devido ao aumento nos casos, as audiências vêm acontecendo de forma virtual, sem acompanhamento presencial da família e as visitas dos parentes suspensas nos Centros: "precisamos dizer que há sim um agravamento da situação", acrescentou.

Medidas

A Seas garante que em quase um ano desde o registro do primeiro caso no Sistema, não houve manifestação de sintomas graves entre os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. A Pasta afirma que o protocolo adotado é: "ao sentir qualquer sintoma relacionado ao coronavírus os adolescentes ou servidores são testados e imediatamente afastados".

O plano de contigência da Superintendência também inclui: avaliação diária do estado de saúde de funcionários e internos das unidades socioeducativas, ações educativas de informações e tira dúvidas sobre o coronavírus, distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para todos os colaboradores, bem como materiais de higiene, como sabão antisséptico e álcool em gel e treinamento para equipe interna para lidar com situações de casos suspeitos e evidenciados.

"A Seas também participa da comissão para acompanhamento das ações do Covid-19 criada junto ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciária e Sistema Socioeducativo, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A Superintendência vem trabalhando continuamente em interlocução direta com a Sesa para garantir a integridade da saúde dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, bem como dos profissionais que trabalham na instituição", disse o órgão em nota.