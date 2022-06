Caso Yrna: empresário acusado de morte da namorada deve ir ao Tribunal do Júri, sustenta ministro

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Joel Ilan Paciornik, decidiu que o empresário Gregório Donizetti Freire Neto vá a júri popular. A decisão contradiz o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) que, em 2020, acatou recurso da defesa do acusado para que ele não fosse julgado por homicídio doloso, quando há intenção ou se assume o risco de matar, retornando o processo para uma Vara Criminal.

Gregório é acusado pela morte da namorada a designer de moda e estudante universitária Yrna de Souza Castro Lemos. Conforme decisão do ministro-relator, proferida no último dia 2 de junho, cabe ao júri popular dizer se houve ou não dolo.

A defesa do empresário, representada pelo advogado Leandro Vasques, disse que a decisão de um único julgador é questionável e que irá recorrer ao colegiado do STJ: "Essa decisão foi o reflexo de um entendimento solitário do ministro relator. Não foi uma decisão colegiada no âmbito do STJ. A defesa irá ajuizar o recurso próprio, que é o Agravo Regimental em cinco dias".

O TJ havia concluído que embora ausente o dolo eventual, "havia prova nos autos que atestavam que o agravante agiu com imprudência ou negligência". A família de Yrna recorreu. Agora, para o ministro, a análise acerca da presença ou não de um elemento subjetivo do tipo criminoso é de competência do Tribunal do Júri.

Designer de moda morreu após uso de entorpecentes

Yrna tinha 27 anos quando foi encontrada morta dentro do porta-malas do veículo de Gregório, no estacionamento do prédio onde ele morava, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, em 1º de maio de 2016. A investigação descobriu que o casal fez uso de substâncias alucinógenas injetáveis à base de morfina, na noite anterior.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu que Gregório Donizetti não teve intenção de matar Yrna Castro e não ficou configurada a ocultação do cadáver, já que ele entregou a localização do corpo à Polícia no dia seguinte, que indiciou o suspeito por homicídio culposo.

Ao receber o caso, o Ministério Público do Ceará (MPCE) divergiu da autoridade policial e denunciou o empresário por homicídio doloso. "É indiscutível o nexo causal entre as atitudes de Gregório e a morte da Yrna, sendo cristalino o entendimento de que este foi o responsável por ceifar a vida daquela", considerou a promotora de Justiça Joseana França Pinto, no dia 12 de março de 2018.

