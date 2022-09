Casal é morto a tiros e criança baleada em ataque criminoso em Fortaleza

Um casal foi assassinado a tiros e uma criança baleada, em um ataque criminoso dentro de uma residência, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, na noite da última quinta-feira (8). Esse é o quarto caso de uma criança alvejada no Ceará em um intervalo de três semanas - as outras três morreram.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), "um homem e uma mulher, com idades de 22 e 23 anos, foram mortos a tiros em um imóvel da região. As vítimas possuíam passagens por roubo".

A Pasta não detalhou se as vítimas eram pais da criança, que foi baleada e socorrida para uma unidade de saúde. A reportagem apurou que os criminosos desferiram dezenas de tiros contra o trio, sendo que ao menos três alvejaram a criança, que teria apenas 2 anos de idade.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam diligências em busca dos criminosos. O caso é investigado pela 3ª Delegacia do DHPP.

A SSPDS reforçou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

"As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (85) 3257-4807, do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos", acrescenta a Secretaria, em nota.

Outras crianças baleadas

Somente nas últimas duas semanas, a violência deixou três crianças mortas, no Ceará. A última vítima foi uma menina de 2 anos, que foi morta a tiros junta do primo, de 28 anos (que era o alvo da ação ação criminosa), no bairro Messejana, em Fortaleza, no último sábado (3). Outra criança, de 7 anos, também foi baleada, mas não corre risco de morte. Ninguém ainda foi preso pelo duplo homicídio combinado com tentativa de homicídio.

Uma criança de 5 anos também foi morta junto de um adulto (desta vez um homem de 42 anos), no Município de Poranga, na última quinta-feira (1º). Quatro suspeitos já foram capturados pelo duplo homicídio.

Emerson Ribeiro Alves, de 18 anos, sem antecedentes criminais, foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) por envolvimento no crime, em Poranga, no último sábado. Antes dele, já haviam sido detidos Rodrigo Vidal Araújo, o 'Rodrigo da Caucaia', 21, no mesmo Município, e Antônio Lucas Alves Bezerra da Silva, o 'Lucas do Pedão', em Piracuruca, no Piauí.

Rodrigo tinha passagens pela Polícia por posse ilegal de arma de fogo e Lucas, por lesão corporal dolosa, porte ilegal de arma de fogo e dano. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido pelo crime, em Poranga.

A primeira morte violenta de uma criança no Ceará, em 2022, ocorreu no dia 20 de agosto último. Um bebê de apenas 9 meses de idade não resistiu a um tiro sofrido em uma ação criminosa, no bairro Pici, em Fortaleza. Um homem de 27 anos - que já tinha passagens pela Polícia por roubo e corrupção de menor e que não teve a identidade revelada - foi preso pelo crime, na última sexta-feira (2).

O alvo do ataque criminoso seria um rapaz que ficou ferido e fugiu, sem procurar atendimento médico de imediato. Entretanto, outro homem e o bebê de 9 meses também foram baleados.

