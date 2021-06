Casal de adolescentes é morto a tiros enquanto dormia, no Interior do Ceará

Dois adolescentes foram assassinados a tiros enquanto dormiam, no Município de Iguatu, Interior do Ceará. O duplo homicídio aconteceu na madrugada deste sábado (19). As vítimas foram identificadas como Mateus Nóbrega de Souza e Josiane Gomes do Nascimento, ambos de 17 anos de idade.

De acordo com informações de policiais civis da cidade, os vizinhos ouviram diversos disparos de arma de fogo durante a madrugada. Os corpos foram encontrados já no início da manhã, por volta das 6h. Até o momento não há informações sobre quem teria cometido o crime, assim como o que teria motivado o duplo assassinato.

O adolescente respondia a um ato infracional relacionado ao tráfico de drogas. Policiais civis disseram que mais de 19 disparos de arma de fogo foram efetuados, com base na quantidade de cápsulas encontradas no local do crime.

Na porta da casa foram vistos sinais de arrombamento. Uma grade de ferro foi encontrada violada. A suspeita é que o casal tenha sido executado em um canto da parede.

Com informações do repórter Honório Barbosa