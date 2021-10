Carro invade feira em Aratuba, no interior do Ceará, destrói barracas e causa mortes

Moradores de Aratuba (CE), no Maciço de Baturité, foram surpreendidos por um trágico acidente de carro, na noite deste sábado (2). Um vídeo feito por câmeras de segurança captou o momento em que um veículo invadiu a área de uma feira, destruiu barracas e deixou, pelo menos, três pessoas mortas.

VEJA VÍDEO

O número de óbitos foi confirmado pela Polícia Militar. A Delegacia Municipal de Canindé, plantonista responsável pela área, confirmou que a ocorrência foi registrada na unidade.De acordo com informações da delegacia, policiais militares foram ao local para realizar exame de etilômetro no motorista.

Em vídeos do local do acidente, é possível ver que o carro atinge várias e pessoas que estavam próximas. Populares tentaram ajudar as pessoas feridas.

Nas imagens enviadas por moradores da região, também é visto um homem sendo levado pela polícia.

A reportagem aguarda maiores detalhes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).