Cariocas são presos por suspeita de aplicar golpes de empréstimo consignado em empresa na Aldeota

A Polícia Civil (PC-CE) prendeu, nesta terça-feira (20), um trio suspeito de criar uma empresa de fachada para a prática de golpes de empréstimos consignados, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Foram presos um casal do Rio de Janeiro e uma cearense.

Conforme as investigações, as pessoas eram atraídas para o estabelecimento com a promessa de restituição de valores relativos a empréstimos, mas tinham os dados utilizados para a contratação de novos créditos sem o consentimento do titular.

Em uma das salas da empresa de fachada, localizada em um prédio comercial, os policiais civis apreenderam documentos bancários, aparelhos celulares e notebooks, além de contratos assinados pelo coordenador do esquema.

São suspeitos:

Ana Beatriz da Silva Sousa, de 21 anos, cearense responsável por procurar as vítimas;

Iasis Custódia Marinho, de 26 anos, apontada como proprietária do negócio;

Rafael Ferreira Cândido, de 26 anos, coordenador do esquema.

O trio foi autuado por estelionato, falsidade ideológica e lavagem e ocultação de bens.

Modus operandi

Segundo a Polícia, os suspeitos procuravam as pessoas se identificando como representantes de uma empresa que prestava serviço para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No primeiro contato, eles informavam que a vítima havia realizado o pagamento de empréstimos anteriores com juros excessivos. Desta forma, teriam direito à restituição do valor excedente.

Assim, as vítimas procuravam a sede da empresa, no bairro Aldeota, onde forneciam documentos para mais informações. Os suspeitos aproveitavam os documentos fornecidos para o falso procedimento e realizavam novo empréstimo.

Operação

Os suspeitos foram presos no âmbito da terceira edição da operação “Falsa Portabilidade”, deflagrada pela Polícia Civil. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as prisões e as apreensões são a continuidade do trabalho investigativo conduzido pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) da PC-CE.

De acordo com a PC-CE, outras duas ações semelhantes já haviam sido deflagradas no primeiro semestre. A DDF mantém uma investigação para apurar se os crimes foram praticados pela mesma organização criminosa.