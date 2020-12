Carga com 150 caixas de conhaque é apreendida pela PM em Penaforte

Uma carga com 150 caixas de conhaque foi apreendida em uma operação da Polícia Militar, em Brejo Santo, na tarde deste sábado (12). A apreensão ocorreu no município de Penaforte, a 589 km de Fortaleza.

O tenente-coronel da Polícia Militar, Lucivando Rodrigues, afirmou ao Sistema Verdes Mares que todo material foi apreendido em um depósito. O dono do estabelecimento foi preso em flagrante por receptação.

Ainda de acordo com Rodrigues, as caixas foram roubadas na última quinta-feira (9), na cidade de Salgueiro, Sertão de Pernambuco. Um grupo interestadual especializado em roubos de carga é responsável pelo crime, segundo a polícia. A polícia continua com as investigações com intuito de identificar integrantes da quadrilha.

