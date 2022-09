Cantora denuncia namorado por agressão, no Interior do Ceará; Polícia investiga o caso

Uma cantora, de identidade preservada, foi vítima de agressões por parte do namorado. O caso aconteceu na madrugada desse sábado (3), no município de Canindé, Interior do Ceará.

A mulher de 36 anos e o suspeito, de 25, discutiram em um bar.

A vítima conversou com a reportagem do Diário do Nordeste detalhando o caso. Segundo a mulher, ela e o namorado estavam na companhia de amigos, quando o homem saiu e foi para outro bar.

"Eu fui lá atrás dele, para buscá-lo. Quando cheguei e estávamos voltando, paramos em um corredor e ele me deu um soco na boca", conta a cantora. Ainda na versão dela, ela teve um corte na boca e caiu no chão.

O suspeito tentou fugir, mas testemunhas que estavam no local conseguiram segurá-lo e chamaram a Polícia.

Já na delegacia, o homem disse que também foi agredido pela namorada.

Legenda: A mulher pediu medida protetiva Foto: Arquivo Pessoal

A mulher nega ter agredido o então namorado: "ele falou lá que foi agredido por mim, mostrou um ferimento, mas esse ferimento foi na hora que os outros apartaram a nossa briga", argumenta.

Polícia apura ocorrência

O suspeito foi ouvido e liberado. A Polícia Civil disse apurar as circunstâncias da ocorrência que "gerou agressões mútuas". A cantora disse ter pedido medida protetiva, com intuito de dificultar que o agressor se aproxime dela.

"Ambos foram conduzidos à unidade policial onde um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso", afirma a PCCE. A população pode contribuir para a investigação com informações que repassem os trabalhos policiais, pelo número (85) 3343-6813, da Delegacia Regional de Canindé.