Caminhoneiro que sequestrou casal na CE-060 é condenado a 25 anos de prisão; Uma vítima foi morta

O caminhoneiro André Jesus Souza foi condenado a 25 anos e quatro meses de prisão por matar um homem e tentar assassinar uma mulher. A sentença foi proferida nessa terça-feira (15), pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Mombaça e divulgada nesta quarta-feira (16) pelo Ministério Público do Ceará. A decisão é que a pena seja cumprida, inicialmente, em regime fechado devido à periculosidade do réu.

>Caminhoneiro atropela e mata homem que iria socorrê-lo em estrada; veja perseguição

A condenação de André é referente a um caso ocorrido no dia 21 de maio de 2017, na CE-060, altura da cidade de Mombaça, Interior do Ceará. Conforme consta nos autos, o caminhoneiro estava parado no acostamento da rodovia e informou ao casal que estava sem combustível. Rosivaldo de Souza Mota e Antônia Ivaneide Rodrigues Carvalho foram até um posto de gasolina para ajudar o condutor e, quando retornaram, foram sequestrados.

As vítimas foram rendidas por André, que utilizou uma barra de ferro. Ao casal foi exigido pagamento de R$ 500 em troca das solturas. Durante o trajeto, ainda na CE, Rosivaldo conseguiu se soltar e saltou do carro.

Percebendo que uma das vítimas fugiu, o caminhoneiro a atropelou. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A mulher permaneceu dentro do carro e continuou sendo agredida com uma barra de ferro. Quilômetros depois, a segunda vítima conseguiu se jogar do veículo em movimento e foi socorrida por policiais militares que patrulhavam na região.

André foi preso em flagrante após PMs montarem uma barreira na pista, conforme a denúncia do MPCE. Em depoimento, André Jesus Souza teria confessado que gastou R$ 500 em cocaína e decidiu realizar o assalto a fim de repor o dinheiro.

