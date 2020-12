Câmeras flagram homem assaltando loja no José Walter com máscara da série La casa de papel

A Polícia Civil investiga um assalto cometido por um trio em uma loja de variedades no bairro Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (14). Para cometer o crime e não ser identificado, um dos assaltantes usou uma máscara da série La casa de papel. O assalto foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens obtidas pelo Diário do Nordeste mostram os assaltantes entrando na loja armados. O trio anuncia o assalto e começa a recolher os objetos do estabelecimento. O assaltante que usa uma máscara da série La casa de papel entra no local com uma mochila e, logo em seguida, sai com vários objetos nas mãos.

As câmeras de segurança registraram, ainda, o momento em que o vendedor da loja pega um objeto para se defender dos assaltantes.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil trabalha para identificar os criminosos. As imagens das câmeras de segurança auxiliam os trabalhos.

A SSPDS orienta, ainda, que a vítima registre o boletim de ocorrência, que pode ser feito presencialmente em qualquer unidade da Polícia Civil ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), pelo site, em qualquer horário do dia. A Deletron atende todo o Estado do Ceará.

Denúncias

A população pode contribuir com os trabalhos policiais repassando informações que auxiliem na identificação de pessoas envolvidas nessa ocorrência. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou ainda pelo telefone (85) 3101-2950, do 8º Distrito Policial (DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.

