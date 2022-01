Cachorros abandonados em casa há mais de 3 meses são resgatados pela Polícia Militar em Fortaleza

Dois cachorros abandonados há mais de três meses em uma casa do bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, foram resgatados por uma equipe do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nesta sexta-feira (21).

O resgate só foi possível depois que o dono do imóvel ficou sabendo do abandono. Segundo ele, a suspeita do crime é uma mulher de 63 anos, sua antiga inquilina, que se mudou do lugar deixando o casal de cães sem raça definida no quintal da residência.

A equipe do BPMA foi acionada para a ocorrência de maus tratos a animais domésticos as 9 horas desta sexta-feira. Os animais estavam no local sem água e alimentação, sendo que um deles estava preso a uma corrente e o outro solto.

Animais eram alimentados por vizinhos

Os PMs constataram que o local estava bastante sujo e impróprio para a permanência sadia dos bichos. Segundo a polícia, os cachorros estavam sendo alimentados por vizinhos.

Após o resgate, os animais foram deixados sob os cuidados de um abrigo na Capital. A polícia coletou os dados da inquilina e os apresentou com a ocorrência na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) para medidas cabíveis.