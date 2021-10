Cachorro furtado de igreja em Maracanaú é recuperado na noite desta quarta-feira (27)

O cachorro Hércules, furtado nessa terça-feira (26), da Paróquia Menino Jesus, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi encontrado na noite desta quarta-feira (27). O cão da raça pastor alemão foi achado junto à pessoa que o levou na altura do viaduto da Ceasa, no Anel Viário, após uma denúncia.

Segundo Marcos Rodrigues, religioso integrante da igreja, ele foi acionado e prontamente foi ao local com um casal de amigos frequentadores da paróquia.

"Por volta das 19h a gente chegou lá, bem embaixo do viaduto da Ceasa, e presenciamos o cachorro com o mesmo rapaz que roubou ele", conta.

O trio abordou o homem e questionou onde ele havia pegado o cachorro. Conforme Marcos, o indivíduo estava aparentemente bêbado e desorientado.

"Ele ficou sem saber o que responder e depois uma pessoa falou que era o cachorro do padre. A gente perguntou e o homem disse que surtou e estava bêbado na hora que furtou o Hércules", relata o religioso.

Hércules foi devolvido em segurança, "sem nenhuma reação". Ele já se encontra na casa paroquial com os donos e foi prontamente alimentado e hidratado, pois estava cansado da caminhada.

Reforço na segurança

Marcos Rodrigues conta que por ora foi feito um pequeno reforço no portão da paróquia. No entanto, um profissional especializado já foi acionado e irá ao local, que fica no bairro Conjunto Industrial Novo Maracanaú, nesta quinta-feira (28).

Hércules, que pertence ao pároco da igreja, teria sido furtado por volta das 23h15 de terça-feira. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança instalada no local.

Nas imagens, um homem força o portão de entrada da igreja, estimula o cão a sair e o leva embora rapidamente.

Boletim de Ocorrência

Ao perceber a falta do cachorro na manhã desta quarta, Marcos registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) e iniciou uma campanha nas redes sociais da Paróquia Menino Jesus.

Em nota na tarde desta quarta, antes de o cão ser achado, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), informou que o 14° Distrito Policial investigava o caso.