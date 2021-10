Cachorro da raça pastor alemão é furtado de igreja em Maracanaú; veja vídeo

Um cão da raça pastor alemão foi levado, na noite de segunda-feira (26), de uma igreja localizada no bairro Conjunto Industrial Novo Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. O animal, que pertence ao pároco da igreja, teria sido furtado por volta das 23h15.

A ação foi flagrada por uma câmera de segurança instalada no local. Nas imagens, um homem de identidade desconhecida força o portão de entrada da igreja, estimula o cão a sair e o leva embora rapidamente. Veja no vídeo:

Segundo um dos integrantes da Paróquia Menino Jesus, irmão Marcos Aurélio, o susto com o desaparecimento de Hércules, como o cachorro é chamado, só veio na manhã seguinte ao furto.

"Tem um colaborador nosso que durante a noite busca o cachorro na casa paroquial e traz aqui para a Igreja, para que ele fique solto durante a noite. Já pela manhã, ele volta para buscá-lo, mas não encontrou o animal dessa vez e veio comunicar para nós", lamenta ele ao relatar o caso.

Boletim registrado

Após a constatação do sumiço, ele foi o primeiro a acessar as câmeras para entender o ocorrido. Marcos Aurélio conta que o furto aconteceu pouco antes da meia-noite.

Legenda: Um número para informações foi disponibilizado pela Paróquia Menino Jesus Foto: reprodução/Instagram

"Quando vi, já fui fazer o boletim de ocorrência e coloquei todas as informações lá no documento policial. O delegado disse que abriria o inquérito e estamos aí nessa busca, mas sem informação do paradeiro dele até o momento", completa Marcos.

Desde então, a paróquia tem feito campanha para encontrar o animal de estimação, que pertence ao Padre José, responsável pela Paróquia. Nas redes sociais, fiéis tem deixado mensagens de apoio sobre o paradeiro do cachorro.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que divulgou nota sobre o caso, o 14° Distrito Policial segue com as investigações do caso em andamento. "Diligências estão em andamento visando recuperar o animal, bem como identificar o autor do fato", diz o posicionamento divulgado nesta tarde.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança