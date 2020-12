Bêbado, motoqueiro invade paróquia, ameaça padre diante de 60 fiéis e é preso, em Pedra Branca

Um homem de 33 anos, identificado como Francisco Denis Ferreira da Silva, foi preso em flagrante, na BR-226, depois de ter invadido com uma motocicleta a paróquia de Pedra Branca, no Sertão Central, e ameaçado o padre na presença de 60 fiéis, antes da missa, na última sexta-feira (25). Testemunhas informaram que o homem apresentava sinais de que estava bêbado.

De acordo com a Polícia Militar, na ocasião, ele invadiu o templo religioso e falou palavras de baixo calão contra a vítima, que estava se preparando para realizar a missa. Francisco Denis fugiu do local e foi achado menos de 24 horas depois por equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

Logo após, ele, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi levado para a Delegacia Regional de Crateús, onde foi autuado em flagrante por perturbação de cerimônia religiosa, ameaça, injúria, embriaguez ao volante e direção perigosa. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar a motivação do crime.

Antecedentes criminais

O suspeito tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio, lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, porte ilegal de arma de fogo, crime contra a administração pública, desacato, fornecer aparelho celular para preso e dano, segundo a Polícia Militar.

