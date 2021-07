Barbeiro é morto ao sair para deixar os pais em hemodiálise no bairro Passaré

Um barbeiro foi morto no próprio carro, no bairro Passaré, na manhã desta terça-feira (6). O homem, identificado por Cristiano Gregório da Silva, 23, foi executado quando preparava saída para levar os pais para hemodiálise.

O crime aconteceu na Rua Amélia Alves Bezerra. Ao entrar no veículo, o barbeiro foi abordado por criminosos que efetuaram diversos disparos. No para-brisa, marcas de três disparos foram identificados pela Polícia. Também foram identificadas perfurações de bala na lateral do veículo.

Conforme a Polícia, Cristiano não tinha antecedentes criminais. Ele tinha uma barbearia no bairro Barroso e morava no bairro Passaré. As investigações trabalham com diferentes linhas como questões territoriais de facções criminosas, visto que Cristiano trabalhava e residia em regiões com grupos rivais.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou os primeiros levantamentos sobre o homicídio.



Segundo a pasta de segurança, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada. Já a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realiza buscas na região.



s investigações estão a cargo da 7ª Delegacia do DHPP, unidade que realiza buscas no intuito de identificar os suspeitos, bem como descobrir a motivação do fato.