Bárbarie: saiba quantos linchamentos foram registrados no Ceará nos últimos dois anos

O que está por trás daqueles que sentem necessidade de fazer justiça com as próprias mãos e a qualquer preço? A morte brutal do congolês Moïse Kabamgabe, de 24 anos, coloca em questão a violência que existe na sociedade brasileira como um todo. Nos últimos dois anos, foram registrados em cinco estados do Brasil, pelo menos, 187 casos de linchamento. Destes, 37 ocorreram no Ceará.

Os números da Rede de Observatórios da Segurança englobam casos quando duas ou mais pessoas praticam lesão corporal contra uma pessoa e podem levar ela a morte. "Por trás de todos os casos existe a noção de que a Justiça não funciona e os agressores se sentem no direito de dar corretivos", pontua a Rede.

Dentre os cinco estados monitorados pelos pesquisadores, Pernambuco é o que concentra mais linchamentos: 59. São Paulo está em segundo lugar, com 38 registros, e logo em seguida o Ceará, com 37 casos ao longo dos anos de 2020 e 2021.

Um dos fatos ocorridos no Ceará e que se tornou de conhecimento público foi em 28 de abril de 2020. Um homem foi agredido por moradores do bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Para a população, ele era suspeito do rapto uma criança de 3 anos, que estava em sua companhia. Logo depois foi comprovado que o homem tinha transtornos mentais e a criança devolvida à família.

QUEM É O ALVO

A socióloga e pesquisadora da Rede, Ana Letícia Lins, afirma que os linchamentos no Ceará costumam ter como vítimas homens negros e acontecer na periferia. Comumente, é alguém apontado como autor de roubo e a sociedade se sente no direito de responsabilizar essa pessoa.

"Muitas vezes, quem presencionou o roubo indica o suspeito e essa pessoa acaba sendo linchada. Tem relação direta com o fazer justiça com as próprias mãos, porque é uma sociedade com confiança fragilizada na Justiça criminal. Aqui é difícil termos notícias da Polícia prendendo pessoas responsáveis pelo linchamento", afirma a especialista.





Ana Letícia Lins Socióloga "Existe uma desumanização contra corpos de jovens negros, normalmente são tratados como coisas. Em um nível que se pode bater até a morte e ele paga com a vida"



REFUGIADO BUSCAVA RECONSTRUIR A VIDA

A pesquisadora acrescenta que o caso de Moïse tem vários elementos perturbadores que auxiliam para uma grande repercussão, como o fato de o crime ter sido filmado e haver a questão trabalhista.

Moïse foi morto quando cobrou dois dias trabalhados em um quiosque na Barra da Tijuca. As câmeras de segurança flagraram as agressões protagonizadas por cinco pessoas e que duraram pelo menos 15 minutos.

O jovem imigrante chegou ao Brasil ainda quando criança acompanhado pela mãe e pelos irmãos com intuito de fugirem dos conflitos no seu país de origem. Seu corpo foi encontrado já amarrado a uma escada. O crime aconteceu no último dia 24 de janeiro e três homens foram presos. Eles negaram a intenção de matar e um deles chegou a dizer que que o golpe dado contra a vítima foi "para extravasar raiva".

