Avô e tios são presos por estupro de adolescente no Ceará; vítima registrou abusos para denunciar

Três homens foram presos sob suspeita de estuprar uma adolescente de 16 anos, na cidade de Cascavel, Interior do Ceará. Os detidos por força de mandados de prisão preventiva são o avô e os tios da vítima.

Conforme a Polícia Civil, as prisões aconteceram nesse sábado (8): "a adolescente chegou a gravar e fotografar os abusos para comprovar os crimes. No decorrer da investigação, mandados de prisão preventiva foram solicitados em desfavor dos indivíduos".

A investigação teve início após a Polícia receber denúncias anônimas.

A Polícia diz que os levantamentos iniciais apontam que os homens se aproveitaram da proximidade com a vítima para cometerem os delitos.

Os suspeitos têm 73 anos, 24 e 51 anos. As capturas foram realizadas por policiais da Delegacia Metropolitana de Cascavel, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Metropolitano da PCCE.

A investigação segue em andamento para identificar se os pais da menina tinham conhecimento do crime e se negligenciaram os fatos.

