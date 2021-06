Audiência com coronel da PM e namorada acusados de estupro e com criança vítima é adiada na Justiça

A audiência de instrução com um coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a namorada, acusados de estupro de vulnerável, e com a criança vítima dos crimes sexuais, que aconteceria nesta terça-feira (29) presencialmente na Justiça Estadual, foi adiada para setembro deste ano. 17 testemunhas também tinham sido intimadas para comparecer ao evento.

A reportagem apurou que 12ª Vara Criminal de Fortaleza adiou a audiência devido a pandemia de Covid-19 e a Portaria nº 881/2021, da presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que determinou o teletrabalho como regime obrigatório, permanecendo fechadas as Unidades Judiciárias até o dia 30 de junho deste ano (amanhã).

A juíza também indicou que prefere ouvir a criança e os pais dela presencialmente. E lembrou que o processo criminal tem uma complexidade de fatos, uma pluralidade de denunciados e um grande número de testemunhas. Com isso, a audiência foi remarcada para o dia 22 de setembro próximo, a partir de 13h30.

A audiência presencial estava marcada para esta terça (29), a partir de 12h, no Fórum Clóvis Bevilaqua, em Fortaleza. As partes foram informadas sobre o adiamento horas antes do evento. Duas audiências do processo, que estavam marcadas para março e julho do ano passado, também já foram adiadas.

O coronel Jaime de Paula Pessoa Neto, de 55 anos, e a universitária Lorena Bezerra de Melo, 39, foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por estupro de vulnerável, em setembro de 2019. A 12ª Vara Criminal recebeu a denúncia e tornou o casal réu, em novembro do mesmo ano. Os acusados negam o cometimento dos crimes.

Lorena é parente da menina (o grau de parentesco não será revelado para preservar a identidade da vítima) e a levava para a residência do namorado. Conforme a denúncia do MPCE, os crimes sexuais, que ocorreram durante cerca de cinco anos, foram descobertos somente após a menina assistir a um vídeo educativo na escola. O Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), no dia 10 de maio de 2019.

Os exames realizados pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce) no corpo da vítima não encontraram esperma e atestaram que a membrana himenal e o ânus da mesma estavam íntegros. Entretanto, a Dceca concluiu que "a não constatação de vestígios não exclui a ocorrência de violência sexual, mormente pelo fato dos crimes contra a dignidade sexual serem praticados, via de regra, de forma extremamente efêmera e na clandestinidade, longe de eventuais testemunhas e sob ameaça ou recompensa da perpetuação do sigilo".

Acusados negam cometimento dos crimes

Ao serem interrrogados pela Polícia Civil, os réus negaram o cometimento dos crimes. Jaime Neto contou que Lorena era uma espécie de "governanta" da sua residência e se tornou namorada em março de 2019. Quanto à menina, ele teria conhecido no Réveillon de 2018, e, somente a partir dessa data, ela teria passado a frequentar a sua residência. O oficial acrescentou que tem uma filha adolescente e que se acostumou a conviver com outras crianças, familiares de ex-companheiras, sem o registro de denúncias anteriores.

Já a universitária afirmou que passava os fins de semana com a menina e a levava para a casa do namorado porque a mãe da mesma a abandonava em casa, inclusive sem alimentação. A acusada contou que já teria cobrado à mãe da menina sobre a situação e pensava até em pedir a guarda da criança na Justiça. Lorena acredita que a cobrança teria sido a motivação das "falsas acusações" contra o casal.

CGD continua a investigar PM

Questionada sobre a investigação na seara administrativa para apurar a conduta do policial militar, a Controladoria Geral de Disciplina do Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) apenas confirmou a abertura do procedimento disciplinar, que está "atualmente, em trâmite". "Ante o caráter sigiloso, o órgão não pode fornecer mais detalhes", completa. A Polícia Militar do Ceará também foi questionada sobre o fato, mas não respondeu.

O coronel Jaime de Paula Pessoa Neto está nos quadros da PMCE há 36 anos e disse à Polícia Civil que é um "militar vocacionado". Ele já foi comandante de um Batalhão da Polícia Militar em Fortaleza, trabalhou na segurança da presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, foi chefe da Coordenadoria de Defesa Social, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e esteve na Casa Militar do Governo do Estado.