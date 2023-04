Associação criminosa, furto e estelionato: horas após prisões no Ceará, Justiça decide soltar dupla

A Justiça decidiu soltar Francisco Rubens Roque Magalhães e Francisco Barroso de Sousa Júnior, presos em flagrante por associação criminosa e ainda suspeitos de crimes como furto qualificado e estelionato. Enquanto a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgava as capturas da dupla, no último dia 7 de abril, a decisão em substituir a prisão por medidas cautelares já tinha sido proferida.

Os suspeitos foram detidos no dia 4 de abril de 2023, em São Gonçalo do Amarante. "Consta que os autuados teriam cometido delitos contra o patrimônio na cidade de Trairi e estariam circulando no município de São Gonçalo, local em que após diligências, foram presos em flagrante", conforme documentos que a reportagem teve acesso.

A dupla teria alugado máquinas e bens de uma empresa de construção civil, mas não devolveu o matérial e nem pagou pelo empréstimo. O caso foi denunciado para a Polícia e os dois homens acabaram presos.Na quinta-feira, 6 de abril, a Justiça foi de acordo com posicionamento do Ministério Público do Ceará (MPCE) e decidiu pela concessão da liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico.

No entanto, para Francisco Rubens foi verificado não poder realizar o tornozelamento dele, já que o suspeito mora em outro Estado. Para a soltura acontecer, também foi arbitrada fiança.

SOBRE O CASO

Para o MPCE, como o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e tem pena mínima inferior a quatro anos, a aplicação de medidas cautelares seria medida cabível.

A decisão de soltura também se aplicaria ao suspeito Francisco Francimar Ferreira de Queiroz, mas ele não se encontra preso, já que teria se evadido do local do flagrante.

Legenda: "Os maquinários apreendidos foram restituídos ao proprietário", conforme a Polícia

PRISÕES

A dupla foi capturada por policiais civis e conduzida até a Delegacia Metropolitana de Trairi. Ainda há suspeita que eles teriam se hospedado em hotéis localizados na região e não efetuado o pagamento.

PCCE "Os maquinários apreendidos foram restituídos ao proprietário. As investigações continuam com a finalidade de capturar outro indivíduo, já identificado, partícipe da ação criminosa"

A SSPDS destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3351.1195, da Delegacia Metropolitana de Trairi.

