Arma negociada pelo WhatsApp e entregue por serviço de app de transporte: entenda caso no Ceará

Mais uma mulher membro de uma facção criminosa foi presa no Ceará. Maria Joniele Paiva Ferreira, 18, conhecida como 'China' foi detida em flagrante, nesse sábado (25), em Maracanaú. A reportagem apurou que por trás da captura de 'China' existe um esquema de compra de arma de fogo intermediado via Whatsapp e entregue por meio do serviço de aplicativo de transporte particular.

'China' é suspeita de ocultar uma arma artesanal calibre 762. Ela revelou em depoimento prestado à Polícia Civil que comprou a arma e munições por R$ 1.200. Na versão da presa, ela não participa ativamente do grupo, mas precisa andar armada porque "é decretada" por membros de uma facção rival, a qual pertenceu anteriormente.

Legenda: A Polícia apreendeu uma arma e uma capa de colete junto à suspeita Foto: Reprodução SSPDS

A mulher conta que entrou para o 'mundo do crime' aos 15 anos de idade. Aos 17, teria trocado de facção porque a anterior "era cheia de pirangagem". Um dia após a prisão, Maria Joniele passou por audiência de custódia e o juiz decidiu revogar o flagrante e conceder a liberdade provisória em troca dela pagar fiança no valor de R$ 2.604.

Até a publicação desta matéria, não havia informação que confirmasse o pagamento da fiança, consequentemente sem ser cumprido o alvará de soltura

Após negociar a arma por meio do aplicativo de mensagem, ela diz ter recebido o armamento usando aplicativo de transporte particular, que também oferta serviço de entrega de encomenda.

INVESTIGAÇÃO

A prisão da suspeita é parte da 'Operação Focus', deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por meio da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol).

Conforme a Pasta, China integra organização criminosa atuante em Maracanaú.

"A mulher foi localizada no bairro Antônio Justa, no sábado (25). Na ocasião, uma arma artesanal, uma munição e uma capa de colete foram localizadas enterradas dentro de uma sacola em um terreno da região. “China” foi conduzida para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuada em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e integrar organização criminosa", disse a SSPDS.

A Secretaria pede que a população contribua com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR